Гау — про матч із Міланом: Ньюкасл не планував оборонятися глибоко

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував нічию проти Мілана (0:0).

"Ми не планували оборонятися глибоко. Гра у захисті не завжди виходила, але штрафний майданчик ми тримали бездоганно.

Розуміємо, що здатні рости та додавати. До наступної гри зможемо підійти із позитивним настроєм.

Тоналі зробив хорошу роботу, для нього це був дуже емоційний матч. Він чудово зіграв у першому таймі і дуже нам допоміг", — наводить слова Гау офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний огляд матчу Мілан — Ньюкасл.