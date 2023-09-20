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-
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-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
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Гау — про матч із Міланом: Ньюкасл не планував оборонятися глибоко

20 вересня 2023

Едді Гау, Getty Images

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував нічию проти Мілана (0:0)

"Ми не планували оборонятися глибоко. Гра у захисті не завжди виходила, але штрафний майданчик ми тримали бездоганно.

Розуміємо, що здатні рости та додавати. До наступної гри зможемо підійти із позитивним настроєм.

Тоналі зробив хорошу роботу, для нього це був дуже емоційний матч. Він чудово зіграв у першому таймі і дуже нам допоміг", — наводить слова Гау офіційний сайт УЄФА. 

На Football.ua доступний огляд матчу Мілан — Ньюкасл

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