Ньюкасл повернувся до Ліги чемпіонів нічиєю без голів на полі Мілана

Італійський колектив провів дуже потужний перший тайм, але так і не зміг уразити ворота суперників, після чого ті в другій половині призвичаїлись до ритму Ліги чемпіонів.

Нестримними темпами набирає обертів футбольний сезоні, і оскільки за вікном уже панує осінь, то й на початок групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА не вартувало довго чекати. Жеребкування цього раунду міжнародних змагань подарувало нам кілька цікавих квартетів, серед яких, безумовно, помітно виділялась група F. Хоча англійському Ньюкаслу, французькому Парі Сен-Жермен, дортмундській Боруссії та італійському Мілану навряд чи подобався настільки потужний підбір супротивників.

І поки в столиці Франції завершувались останні підготування до проведення матчу з великою афішою, на Сан Сіро вже з’являлись на футбольне поле команди, які останніми роками мали дуже складну долю. І якщо "россонері" поновили свою присутність у головному клубному європейському змаганні сезон тому за допомоги перемоги в Серії A, то шалених інвестицій правлячої родини Саудівської Аравії в "сорок" наразі вистачило тільки для того, аби вони посіли місце серед четвірки найкращих команд у Англії. 21 рік минув відтоді, коли Ньюкасл потрапляв до групового раунду.

Тремтіли коліна в гравців Ньюкасла від мелодії гімну Ліги чемпіонів, що тут приховувати. Ось і початок гри був для команди Едді Гау в підсумку дуже складним. На межі від пропущеного м’яча, а інколи й за нею, але Мілану дуже не таланило в атаці — ось, як можна оцінити першу половину гри у виконанні команд. Гості ледь діставались чужого штрафного, тоді як господарі неначе отримали друге дихання після ляпасу від Інтера й демонстрували видовищний футбол.

Особливо на куражі почував себе Леау, який подекуди так загравався з суперниками, що зрештою забував влучити по м’ячу п’ятою прямо посеред чужого штрафного, що подарувало нам один із найбільш кумедних моментів цього протистояння. Але "россонері" було точно не до жартів, бо моментів у них було надзвичайно багато. А ось забитих м’ячів після них…

Із цим узагалі все було погано в команди Піолі, бо лише дивом Чуквезе, Жиру, Побега, той-таки Леау, а також Лофтус-Чік виходили з порожніми руками з гольових епізодів біля чужого штрафного. Ньюкаслу інколи вдавалось відвести гру від власних володінь, однак тривало це недовго — Мілан знову повертався з атаками, аж допоки команди не зупинив свисток на перерву.

Причому зупинив настільки, що в другій половині гри "россонері" так і не завелись належним чином, тоді як "сороки" виглядали все ж таки більш сміливішими, але все одно в атаці в них були великі проблеми з ідеями. Беззмістовні закидання в боротьбу для Ісака ні до чого так і не призвели. Мілан тим часом спростив свій футбол і ми побачили безліч передач до штрафного другим поверхом, із яких можна виокремити, хіба що, влучання Флоренці в голову Леау, але партнер із центральної зони поцілив над воротами.

Серед іншого — постійна боротьба за підбирання, яку, хоча й вигравав колектив Піолі, але не знали господарі, що потім робити з тим м’ячем. Як наслідок — безуспішні намагань виправити ситуацію від Мілана та акліматизаційний матч від Ньюкасла. А ще Тоналі дуже тепло проводжали на заміну трибуни Сан Сіро.

У наступному турі італійський Мілан зіграє в гостях у дортмундської Боруссії, а англійський Ньюкасл прийматиме французький Парі Сен-Жермен.



Мілан — Ньюкасл 0:0

Мілан: Меньян (Спортьєлло, 80) — Калабрія (Флоренці, 46), Тіав, Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік (Мусу, 72), Крунич, Побега (Рейндерс, 61) — Чуквезе (Пулішич, 61), Жиру, Леау.



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Тоналі (Андерсон, 72) — Мерфі (Вілсон, 63), Ісак (Барнс, 90), Гордон (Альмірон, 63).



Попередження: Калабрія, Муса, Жиру, Крунич — Шер