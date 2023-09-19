Мілан — Ньюкасл 0:0 Відео кращих моментів та огляд матчу 19.09.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 19:45.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F між собою зустрілися Мілан та Ньюкасл, які не змогли визначити переможця.

Незважаючи на домінування "россонері" в атакувальній фазі, команді Едді Гау таки вдалося зберегти свої ворота "сухими" на звести поєдинок у нульову нічию.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Ньюкасл у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Мілан — Ньюкасл 0:0

Мілан: Меньян (Спортьєлло, 80) — Калабрія (Флоренці, 46), Тіав, Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік (Мусу, 72), Крунич, Побега (Рейндерс, 61) — Чуквезе (Пулішич, 61), Жиру, Леау.



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Тоналі (Андерсон, 72) — Мерфі (Вілсон, 63), Ісак (Барнс, 90), Гордон (Альмірон, 63).



Попередження: Калабрія, Муса, Жиру, Крунич — Шер