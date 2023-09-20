Ван Боммель: Барселона знаходиться на вершині свiту

Коментар тренера після гри.

Головний тренер Антверпена Марк ван Боммель прокоментував поразку від Барселони (0:5) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Їхні перші три удари в площину воріт стали для них трьома голами. Я думав, що ми добре володіли м'ячем, і я ні в чому не можу звинувачувати свою команду. Це, звісно, ​​рівень Ліги чемпіонів.

Вони знаходяться на вершині світу. Ось куди ми повинні йти, але ми все ще далекі від цього, але в цьому немає нічого ганебного. Це дуже важливий момент для нас", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Відео голів матчу Барселона — Антверпен доступні на Football.ua.