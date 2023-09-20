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Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
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-
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-
04 жовтня
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Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
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-
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-
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04 жовтня
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Ван Боммель: Барселона знаходиться на вершині свiту

20 вересня 2023

Марк ван Боммель і Хаві

Коментар тренера після гри.

Головний тренер Антверпена Марк ван Боммель прокоментував поразку від Барселони (0:5) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Їхні перші три удари в площину воріт стали для них трьома голами. Я думав, що ми добре володіли м'ячем, і я ні в чому не можу звинувачувати свою команду. Це, звісно, ​​рівень Ліги чемпіонів.

Вони знаходяться на вершині світу. Ось куди ми повинні йти, але ми все ще далекі від цього, але в цьому немає нічого ганебного. Це дуже важливий момент для нас", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Відео голів матчу Барселона — Антверпен доступні на Football.ua.

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