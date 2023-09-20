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Рятівний гол воротаря-путінолюба — в огляді матчу Лаціо — Атлетіко

20 вересня 2023

Рятівний гол воротаря-путінолюба — в огляді матчу Лаціо — Атлетіко

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА римський Лаціо зумів героїчним чином врятувати нічию з мадридським Атлетіко.

За мінімального рахунку на користь "матрацників", на п'ятій компенсованій хвилині, голом за Лаціо відзначився голкіпер Проведель, який прийшов до чужих воріт рятувати свою команду. Іван головою замкнув передачу Луїса Альберто та забив рятівний м'яч.

Втім, якщо у футбольному плані Проведель у цей вечір став героєм для Лаціо, то ось його інтерв'ю за два дні до повномасштабного російського вторгнення в Україну, в якому він співав оди владіміру путіну, українці точно не забули.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Атлетіко у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Лаціо — Атлетіко 1:1
Голи: Проведель, 90+5 — Барріос, 29

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, А. Романьолі, Лука Пеллегріні (Лаццарі 38) — Весіно (Катальді 77), Луїс Альберто, Камада (Гендузі 62) — Феліпе Андерсон (Ісаксен 62), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 77)

Атлетіко: Облак — Ліно (Рікельме 79), Савіч, Вітсель (Корреа 75), Ермосо, Моліна — М. Льоренте, Барріос (Хіменес 46), Сауль — Грізманн, Мората

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