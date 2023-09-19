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Гол голкіпера у доданий час врятував Лаціо від поразки Атлетіко

19 вересня 2023

Лаціо - Атлетіко, getty images

Проведел допоміг римлянам набрати один бал.

В рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Атлетіко грав на виїзді проти Лаціо та упустив мінімальну перемогу.

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок в середині першої половини зусиллями Барріоса та, здавалось, змогла втримати перевагу.

Втім, вже на п'ятій компенсованій хвилині голом за Лаціо відзначився голкіпер Проведел, який прийшов до чужих воріт рятувати свою команду. Іван головою замкнув передачу Луїса Альберто.

Лаціо — Атлетіко 1:1
Голи: Проведел, 90+5 — Барріос, 29

Лаціо: Проведел — Марушич, Патрік, А. Романьолі, Лука Пеллегріні (Лаццарі 38) — Весіно (Катальді 77), Луїс Альберто, Камада (Гендузі 62) — Феліпе Андерсон (Ісаксен 62), Іммобіле, Дзакканьї (Педро 77)

Атлетіко: Облак — Ліно (Рікельме 79), Савіч, Вітсель (Корреа 75), Ермосо, Моліна — М. Льоренте, Барріос (Хіменес 46), Сауль — Грізманн, Мората

 
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