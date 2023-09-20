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Луїс Енріке: Для мене це майже ідеальний вечір

20 вересня 2023

Луїс Енріке, Getty Images

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над дортмундською Боруссією.

Напередодні в матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті F французький Парі Сен-Жермен на власному полі здолав дортмундську Боруссію.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке поділився враженнями від виступу власної команди.

"Сьогодні мені сподобалось майже все: інтенсивність зі старту матчу, швидкість і контроль м’яча впродовж перших 75 хвилин. Цей матч підкріплює впевненість у правильності наших ідей. Ми всі щасливі з приводу цієї перемоги, тож, так, для мене це майже ідеальний вечір.

Під час підготовки до гри ми зосередились на тому, щоб зіграти в свій футбол: володіти м’ячем і високо пресингувати, аби швидко повертати собі контроль. Ми були дуже хорошими в цьому аспекті, а в суперників не було майже жодної можливості атакувати.

Дортмунд — фізично сильна команда, яка добре захищається. Але в першому таймі ми мали кілька моментів, коли майже забили в їхні ворота.

Хакімі? О, це відмінний гравець. Він приносить унікальну енергію до колективу. Йому ще є, над чим працювати, і ми йому точно в цьому плані допоможемо. Дуже приємно мати гравця з такою якістю, бачити, як він розвивається, та докладає для цього стільки зусиль.

Він з’являється в усіх відповідальних ділянках поля. У нього є всі характеристики для цього, і тому він спокійно забив сьогодні чудовий гол.

Щодо Дембеле, то, якби я був уболівальником будь-якої команди, я б заплатив за свій квиток, щоб побачити його гру. Він має різні якості. Він може промахнутися тричі, але це гравець з унікальною магією довкола себе. Можливо, він занадто хоче забити свій перший гол за ПСЖ, але це нормальний процес. Усман — чудовий гравець.

Мбаппе? Для мене Кіліан — найкращий гравець у світі. Але більше за його технічні якості мене вразили його людські якості. Мені приємно працювати з таким гравцем у роздягальні, він лідер і завжди працює з посмішкою.

Це був тільки перший день у турнірі й перемога була життєво важливою, але вона не дає нам жодних обіцянок на майбутнє. Найголовніше — виграти якомога більше матчів у групі, і ми поїдемо до Ньюкасла, щоб так само грати в свою гру", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі французький ПСЖ зіграє на виїзді проти англійського Ньюкасла.

Джерело: Lequipe

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