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-
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ПСВ
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-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
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-
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ПСЖ — Боруссія Дортмунд 2:0 Відео голів та огляд матчу 19.09.2023

20 вересня 2023

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 2:0 Відео голів та огляд матчу 19.09.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F між собою зустрілися Парі Сен-Жермен та дортмундська Боруссія, а перемогу здобув паризький колектив.

Команда Луїса Енріке відправила у ворота суперника два "сухих" м'ячі: спочатку Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, а після Ашраф Хакімі закріпив перевагу ПСЖ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Боруссія Дортмунд у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

ПСЖ — Боруссія Д 2:0
Голи: Мбаппе, 49 (пен.), Хакімі, 58

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Шкрініар, Люка Ернандес (Данілу, 88) — Заїр-Емері, Угарте, Вітінья (Лін Кан Ін, 80) — Дембеле, Коло-Муані (Рамуш, 80), Мбаппе

Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф (Бенсебаіні, 78), Гуммельс, Шлоттербек, Зюле, Бенсебаїні, Рієрсон — Брандт (Ройс, 62), Джан (Байно-Гіттенс, 76), Забітцер (Нмеча, 14) — Мален (Фулькруг, 62), Адеємі

Попередження: Шлоттербек, Джан, Рієрсон

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