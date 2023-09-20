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ПСЖ впевнено обіграв Боруссію Д

20 вересня 2023

Радощі гравців ПСЖ, getty images

Парижани набрали три очка в домашній зустрічі.

Парі Сен-Жермен в рамках поєдинку першого тура групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Боруссію Дортмунд.

В першому таймі команди не відзначились забитим м'ячами, проте вже на початку другої половини Мбаппе відкрив рахунок, а згодом Хакімі подвоїв перевагу своєї команди.

За час, що залишився, дортмундці так й не змогли змінити рахунок гру, тому ПСЖ набрав три очки та очолив групу. 

ПСЖ — Боруссія Д 2:0
Голи: Мбаппе, 49, Хакімі, 58

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Шкрініар, Люка Ернандес (Данілу, 88) — Заїр-Емері, Угарте, Вітінья (Лін Кан Ін, 80) — Дембеле, Коло-Муані (Рамуш, 80), Мбаппе

Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф (Бенсебаіні, 78), Гуммельс, Шлоттербек, Зюле, Бенсебаїні, Рієрсон — Брандт (Ройс, 62), Джан (Байно-Гіттенс, 76), Забітцер (Нмеча, 14) — Мален (Фулькруг, 62), Адеємі

Попередження: Шлоттербек, Джан, Рієрсон

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