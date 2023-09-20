Проведель: На мить повірив у те, що можу забити. І зробив це!

Голкіпер-бомбардир Лаціо прокоментував нічию проти Атлетіко.

Напередодні в матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті E римський Лаціо на власному полі врятувався від поразки мадридському Атлетіко на останніх секундах компенсованого часу.

Рятівний гол воротаря-путінолюба — в огляді матчу Лаціо — Атлетіко

Вирішальний м’яч опинився на рахунку голкіпера "орлів" Івана Проведеля, який після завершення гри поділився власними враженнями від визначного досягнення.

"Мене сповнюють нереальні емоції, тому я тільки згодом зможу осягнути, що я щойно зробив. Я безмежно радію тому факту, що ми зіграли внічию, бо не заслуговували на поразку в цій грі.

Розберемось із цим пізніше, а наразі найголовніше — здобутий заліковий бал. Я дуже виснажений, як і всі інші гравці Лаціо. Якщо чесно, то я гадав, що арбітр дасть свисток раніше.

Чи відпрацьовую я подібні моменти на тренуваннях навмисно? Звісно, що ні. Але, якщо команді потрібно, то треба бути готовим навіть забивати в чужі ворота. На щастя, Луїс Альберто виконав подачу саме туди, куди я побіг.

У тому моменті я дивився на нього, бо в нього був м'яч. Зазвичай він виконує передачі саме в цю зону, тож я побачив простір, а там нікого не було. На цьому все, я на мить повірив у те, що можу забити. І зробив це!

Чесно кажучи, я не хочу, щоб мене тепер сприймали як людину, яка не є звичайним воротарем, тому що це — мій безпосередній обов’язок. Я досі пропускаю забагато голів, але можливість унеможливити деякі з них робить мене щасливішим. Тут же трапився гол, який, безумовно, є чимось надзвичайним, і я завжди пам’ятатиму про нього. Але важливо тоді було саме зрівняти рахунок, бо поразка була б злим жартом на нашу адресу.

Я не вважаю, що в цьому сезоні ми втратили рівновагу. Нам бракує впевненості в тому, що ми роби. Це не чиясь окрема провина. У всьому нам потрібно мати якусь додаткову мотивацію, яку ми постійно шукаємо, але суперники з кожним матчем протистоять нам із більшою силою.

Ми обрали правильний шлях, сьогодні зрештою зуміли навіть забити. Атлетіко — дуже сильна команда, але ми дали їй мало що зробити на полі. Давайте тепер триматися того, що ми робимо, і думати тільки про вдосконалення.

Свій гол присвячую Сергію Мілінкович-Савичу, це він мене надихнув. Думаю, що він також буде радий цьому голу", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє проти шотландського Селтіка на виїзді.