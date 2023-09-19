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РБ Зальцбург
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Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Шахтар розпочав виступи в Лізі чемпіонів із поразки від Порту

19 вересня 2023

Шахтар — Порту, фото ФК Шахтар Донецьк

Колектив Патріка ван Леувена не зумів оговтатись від поганої гри в першому таймі.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Шахтар — Порту 1:3
Голи: Келсі, 13 — Галено, 8, 15, Таремі, 29

Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 76), Лемкін (Азарові, 65), Ракіцький, Міроші — Степаненко (Бондаренко, 66) — Зубков, Назарина, Судаков, Сікан (Егіналду, 81) — Келсі (Кащук, 65).

Порту: Кошта — Маріу (Санчес, 72), Пепе, Карму, Заїду (Венделл, 46) — Варела, Еуштакіу — Франку (Боржеш, 82), Хайме (Ніко, 73), Галено (Консейсан, 90+1) — Таремі.

Попередження: Сікан, Степаненко, Конопля — Карму, Маріу
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