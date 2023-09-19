Шахтар розпочав виступи в Лізі чемпіонів із поразки від Порту

Колектив Патріка ван Леувена не зумів оговтатись від поганої гри в першому таймі.

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Шахтар — Порту 1:3

Голи: Келсі, 13 — Галено, 8, 15, Таремі, 29



Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 76), Лемкін (Азарові, 65), Ракіцький, Міроші — Степаненко (Бондаренко, 66) — Зубков, Назарина, Судаков, Сікан (Егіналду, 81) — Келсі (Кащук, 65).



Порту: Кошта — Маріу (Санчес, 72), Пепе, Карму, Заїду (Венделл, 46) — Варела, Еуштакіу — Франку (Боржеш, 82), Хайме (Ніко, 73), Галено (Консейсан, 90+1) — Таремі.



Попередження: Сікан, Степаненко, Конопля — Карму, Маріу