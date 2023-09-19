Келсі — автор першого голу Шахтаря в Лізі чемпіонів-2023/24

Молодий нападник вразив ворота Порту.

Шахтар в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає у Гамбурзі португальський Порту.

На 13 хвилині гри Конопля постукався із Зубковим на правому фланзі штрафного, після чого від лицьової подав на голову Келсі, який пробив у ближній кут.

Таким чином, молодий нападник встановив паритет та записав на свій рахунок перший гол "гірників" в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Гра Шахтар — Порту почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.