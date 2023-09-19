Міроші дебютує за Шахтар у матчі проти Порту

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють донецький Шахтар та португальський Порту.

Донецький Шахтар розпочне виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА матчем у Гамбурзі проти португальського Порту в рамках квартету H.

Патрік ван Леувен, після перемоги над київською Оболонню (1:0), залучив до стартового складу Міроші на лівому фланзі оборони, тоді як у центрі поля зіграє Назарина, Сікан розташується ліворуч в атаці, а Келсі очолить напад.

Сержіу Консейсау, на тлі перемоги над Ештрелою Амадора (1:0), використав із перших хвилин Маріу та Зайду на флангах захисту, тоді як Еуштакіу повернеться до опорної зони.

Шахтар: Різник — Конопля, Лемкін, Ракіцький, Міроші — Степаненко — Зубков, Назарина, Судаков, Сікан — Келсі.

Запасні: Рудько, Пузанков, Гочолеішвілі, Азарові, Козік, Кастілло, Егіналду, Криськів, Бондаренко, Очеретько, Кащук, В’юнник.

Порту: Кошта — Маріу, Пепе, Карму, Зайду — Варела, Еуштакіу — Франку, Хайме, Галено — Таремі.

Запасні: Рамуш, Кардозу, Груїч, Консейсан, Санчес, Ніко, Венделл, Наварро, Ромаріу, Мартінес, Боржеш.

Гра Шахтар — Порту почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.