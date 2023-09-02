Шахтар дізнався розклад своїх матчів у Лізі чемпіонів

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 відбулось в останній день літа, 31 серпня.
За його підсумком донецький Шахтар дізнався, що в рамках квартету H протистоятиме каталонській Барселоні, португальському Порту та бельгійському Антверпену.
Організатори змагань при цьому залишили собі півтори доби часу для того, аби скласти остаточний розклад групового етапу, і зрештою опублікували його для всіх команд, уключно з "гірниками".
1 тур: 19 вересня, 22:00 Шахтар — Порту
2 тур: 4 жовтня, 19:45 Антверпен — Шахтар
3 тур: 25 жовтня, 19:45 Барселона — Шахтар
4 тур: 7 листопада, 19:45 Шахтар — Барселона
5 тур: 28 листопада, 19:45 Шахтар — Антверпен
6 тур: 13 грудня, 22:00 Порту — Шахтар
Запрошуємо також ознайомитись із думками головного тренера Шахтаря Патріка ван Леувена
та капітана Тараса Степаненка
щодо майбутніх суперників.