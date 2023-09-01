Ван Леувен — про результати жеребкування Ліги чемпіонів: Ми повинні боротися. Усі ігри дають нам цю можливість

Керманич Шахтаря висловився про результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 для своєї команди.

Напередодні в Монако відбулася церемонія жеребкування групового етапу нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якої донецьких Шахтар дізнався своїх суперників: "гірники" зіграють в квартеті H проти каталонської Барселони (Іспанія), Порту (Португалія) та Антверпена (Бельгія).

Головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен оцінив результати жеребкування для своєї команди.

"Дуже цікаве жеребкування з чудовими командами, якщо дивитися на це з точки зору гри та розвитку наших молодих гравців під час зустрічей із суперниками з цих країн. Ми повинні боротися. Усі ігри дають нам цю можливість, бо ці команди хочуть грати у футбол, як і ми. Тому я задоволений групою".

"Я не думав наперед, якого суперника хотів би отримати, та зрештою радий. На мою думку, цього року в Лізі чемпіонів серед висококласних команд сильними є всі з перших двох кошиків. Ми потрапили до гарної групи".



"З ким буде складніше грати? Усі команди хочуть грати у футбол, і ми повинні шукати наші можливості. Мабуть, Барселона та Порту – двоє фаворитів групи, тому нашим гравцям знадобиться багато сил та концентрації, щоб підготуватися. Антверпен є новачком Ліги чемпіонів, і, безумовно, також бажатиме показати свої якості, як і ми".



"Ми будемо боротися в кожній грі, за кожен наш шанс, щоб наш клуб міг і далі добре виглядати на міжнародному рівні, щоб наші гравці розвивалися та щоб ми змогли продовжити змагатися у Європі", — цитує слова Патріка ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

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