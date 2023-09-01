Степаненко: Є всі шанси поборотися та вийти з групи Ліги чемпіонів

Капітан "гірників" оцінив підсумки жеребкування Ліги чемпіонів.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Дуже задоволений! Є команда з Іспанії – Барселона, і це супер. Що буде Порту – це я вгадав. Й Антверпен – команда, з якою можна грати та здобувати результат. Тому, в принципі, можна сказати, що жереб добрий, і тільки від нас залежить, як ми виступимо. Адже, я вважаю, є всі шанси поборотися та вийти з групи, аби в української команди, в Шахтаря, була євровесна. Проте сказати – одне, а зробити – трохи інше. Тому нам слід дуже добре попрацювати.

Якщо чесно, я давно не дивився матчі Порту. Знаю, що вони мали певні проблеми минулого сезону: тривалий час боролися за чемпіонство, а потім вибули з перегонів. Вважаю, це не надто стабільна команда, і тому з ними можна грати. Як ми бачимо, зараз і Бенфіка періодами грає. А загалом португальські команди й увесь португальський футбол такий, що там зібрано технічних хлопців, які люблять грати з м’ячем. І з ними можна здобути результат, адже скільки ми грали з командами із Португалії – Порту, Бенфікою, Брагою, – завжди здобували результат.

Колись Шахтар також грав і з Барселоною, але ти тоді не брав участі в матчах? Це був мій перший чи другий рік у Шахтарі, і в матчі на Камп Ноу я сидів на лаві запасних, коли ми програли, а другий поєдинок пропустив через травму. Хоча Луческу якраз дав у тому матчі зіграти хлопцям, які менше виходили в Лізі чемпіонів, і я дуже хотів зіграти, але не зміг, – це коли Мессі нам забив. Щоправда, наскільки я знаю, зараз вони вже грають не на Камп Ноу, що перебуває на реконструкції. І дуже шкода, бо хотілося зіграти на цьому легендарному стадіоні. Та однаково Барселона є Барселона. І це дуже круто!

Минулоріч нам взагалі не давали жодних шансів, натомість ми добре зіграли і вийшли з групи, а могли і взагалі вийти в плей-оф Ліги чемпіонів – там в останньому матчі все вирішувалось. Тому сказати зараз, що ми обов’язково вийдемо з групи – неповага до суперників.

Маємо розуміти, що зараз усі команди є дуже сильними, усі укріплюються. А в нас триває війна в країні, тому в команді багато молодих хлопців, і не кожен має досвід гри в Лізі чемпіонів. Та я вважаю, що ми маємо дуже гарний колектив, гарну команду, хлопці прогресують. І як мінімум ми повинні зробити все, аби подарувати людям і собі свято та вийти у євровесну.

Важко сказати, чи вдасться вийти в плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи, але завжди треба ставити перед собою великі мрії та цілі. Тож ми можемо боротися за вихід з групи", - наводить слова Степаненка прес-служба клубу.

На Football.ua доступні для перегляду результати жеребкування для всіх груп Ліги чемпіонів.