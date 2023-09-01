Степаненко: Є всі шанси поборотися та вийти з групи Ліги чемпіонів

01 вересня 2023

Тарас Степаненко, ФК Шахтар

Капітан "гірників" оцінив підсумки жеребкування Ліги чемпіонів.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Дуже задоволений! Є команда з Іспанії – Барселона, і це супер. Що буде Порту – це я вгадав. Й Антверпен – команда, з якою можна грати та здобувати результат. Тому, в принципі, можна сказати, що жереб добрий, і тільки від нас залежить, як ми виступимо. Адже, я вважаю, є всі шанси поборотися та вийти з групи, аби в української команди, в Шахтаря, була євровесна. Проте сказати – одне, а зробити – трохи інше. Тому нам слід дуже добре попрацювати.

Якщо чесно, я давно не дивився матчі Порту. Знаю, що вони мали певні проблеми минулого сезону: тривалий час боролися за чемпіонство, а потім вибули з перегонів. Вважаю, це не надто стабільна команда, і тому з ними можна грати. Як ми бачимо, зараз і Бенфіка періодами грає. А загалом португальські команди й увесь португальський футбол такий, що там зібрано технічних хлопців, які люблять грати з м’ячем. І з ними можна здобути результат, адже скільки ми грали з командами із Португалії – Порту, Бенфікою, Брагою, – завжди здобували результат.

Колись Шахтар також грав і з Барселоною, але ти тоді не брав участі в матчах? Це був мій перший чи другий рік у Шахтарі, і в матчі на Камп Ноу я сидів на лаві запасних, коли ми програли, а другий поєдинок пропустив через травму. Хоча Луческу якраз дав у тому матчі зіграти хлопцям, які менше виходили в Лізі чемпіонів, і я дуже хотів зіграти, але не зміг, – це коли Мессі нам забив. Щоправда, наскільки я знаю, зараз вони вже грають не на Камп Ноу, що перебуває на реконструкції. І дуже шкода, бо хотілося зіграти на цьому легендарному стадіоні. Та однаково Барселона є Барселона. І це дуже круто!

Минулоріч нам взагалі не давали жодних шансів, натомість ми добре зіграли і вийшли з групи, а могли і взагалі вийти в плей-оф Ліги чемпіонів – там в останньому матчі все вирішувалось. Тому сказати зараз, що ми обов’язково вийдемо з групи – неповага до суперників.

Маємо розуміти, що зараз усі команди є дуже сильними, усі укріплюються. А в нас триває війна в країні, тому в команді багато молодих хлопців, і не кожен має досвід гри в Лізі чемпіонів. Та я вважаю, що ми маємо дуже гарний колектив, гарну команду, хлопці прогресують. І як мінімум ми повинні зробити все, аби подарувати людям і собі свято та вийти у євровесну.

Важко сказати, чи вдасться вийти в плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи, але завжди треба ставити перед собою великі мрії та цілі. Тож ми можемо боротися за вихід з групи", - наводить слова Степаненка прес-служба клубу.

На Football.ua доступні для перегляду результати жеребкування для всіх груп Ліги чемпіонів.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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