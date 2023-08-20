УЄФА заборонив фанатам загребського Динамо відвідувати гостьові матчі до кінця сезону

Загребський клуб продовжить виступи у кваліфікації Ліги Європи.

Вболівальникам загребського Динамо заборонено відвідувати гостьові матчі своєї команди у єврокубках як мінімум до кінця сезону-2023/24. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, за день до першої гри третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів в Афінах відбулися масові зіткнення вболівальників, у яких загинув фанат грецького клубу. Гру в результаті перенесли.

За підсумками двоматчевої дуелі Динамо Загреб поступилося АЕКу та вилетіло до раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Переможний гол у дуелі був забитий на десятій компенсованій хвилині, коли відзначився хорват Домагой Віда, який раніше виступав за київське Динамо.

"За оцінкою УЄФА, всі матчі за участю вболівальників Динамо вважаються пов'язаними з високим ризиком, що, на жаль, підтверджується надзвичайною серйозністю інцидентів, пов'язаних з їх присутністю в Афінах, незважаючи на рішення не надавати їм квитків на матч. Це також було зазначено у звіті, що містить інформацію про інциденти, надану грецькою владою.

Динамо також пропонується спільно з відповідними політичними органами, органами громадської безпеки та футболу Хорватії розробити та реалізувати стратегію щодо викорінення насильства у футболі, пов'язаного з їхнім клубом. УЄФА очікує у належний час отримати звіт від клубу з докладним планом дій, складеним для вирішення цієї серйозної проблеми", — йдеться у заяві УЄФА.

У раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи Динамо Загреб зіграє проти чеської Спарти із Праги.