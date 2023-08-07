Марсель, Динамо Загреб та ПСВ дізнались суперників: результати жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. 8 команд Шляху чемпіонів і 4 команди Шляху представників ліг розіграють 6 путівок до групового раунду.
Шлях чемпіонів
Слован Братислава (Словаччина) / Маккабі Хайфа (Ізраїль) — Янг Бойз (Швейцарія)
Антверпен (Бельгія) — АЕК Афіни (Греція) / Динамо Загреб (Хорватія)
Ракув (Польща) / Аріс Лімасол (Кіпр) — Копенгаген (Данія) / Спарта Прага (Чехія)
КІ Клаксвік (Фарери) / Мольде (Норвегія) — Олімпія Любляна (Словенія) / Галатасарай (Туреччина)
Шлях представників ліг
Рейнджерс (Шотландія) / Серветт (Швейцарія) — ПСВ Ейндховен (Нідерланди) / Штурм Грац (Австрія)
Брага (Португалія) / ТСЦ Бачка-Топола (Сербія) — Панатінаїкос (Греція) / Марсель (Франція)
Матчі цієї стадії відбудуться 22/23 і 29/30 серпня.