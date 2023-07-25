Кучер: Ми не заслуговували на такий підсумок

Наставник дай свій коментар.

Дніпро-1 провалив перший матч проти Панатінаїкоса у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментар щодо гри своєї команди дав головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер.

"Важко коментувати сьогоднішній матч, але скажемо так. У першому таймі десь злякалися суперника, хоча нічого страшного не було, такі ж люди, проти яких треба і можна грати. Пропустили гол, після чого вже пішла гра, з’явився малюнок, пішли моменти. У другому таймі непогано грали, але ось ці півмоменти біля наших воріт… півмомент – нам гол, півпмомент – нам гол. Немає якоїсь відповідальності, концентрації. Не можна граючи з такими командами давати так легко забивати.

У тому сезоні в єврокубках проти нас три удари – три голи. Зараз також – три удари і три голи. Не розумію чому так. Мабуть, десь не донесли і не достукалися до хлопців. Але говорити про те, що все втрачено, я так сказати не можу. Ми непогано грали у другому таймі: бігли, накривали, були моменти і могли забивати більше, проте втратили концентрацію і пильність, внаслідок чого отримали незрозумілі голи. Щодо 11-метрового удару, то його важко коментувати чи був він. Треба ще раз передивитися, адже я не бачив там порушення правил.

Вважаю, що ми не заслуговували на такий підсумок, і такої поразки. Ми могли забивати більше, а епізоди біля наших воріт ми, звичайно, проаналізуємо і їх треба прибрати, адже дуже легко ми дали забити ці голи".

Про Яківа Кінарейкіна:

"Яків молодий воротар, і вирішили поставити його на цю гру, бо у нас багато травмованих голкіперів. Так, до нас останнім часом приєднався Волинець, але він провів лише один тайм в контрольному матчі, а Яків добре себе проявив на зборах, тому вибір пав на ного", — наводить слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Дніпро-1 — Панатінаїкос.