Дніпро-1 провалив перший матч проти Панатінаїкоса
25 липня 2023
Команда Олександра Кучера не позбулась єврокубкових негараздів зразка минулого року та ускладнила собі життя перед матчем-відповіддю.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Панатінаїкос 1:3
Голи: Танчик, 90 — Шпорар, 10, Джурічич, 74, Яннідіс, 85 (пен.)
Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошниченко, Сваток (Когут, 61), Сарапій, Кравець (Каплієнко, 73) — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинський, Третьяков (Адамюк, 60) — Довбик.
Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Схенкенвельд (Єдвай, 24), Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич (Манчіні, 78), Вільєна (Кляйнгайслер, 70) — Паласіос, Шпорар (Яннідіс, 77), Бернард (Вербич, 70).
Попередження: Гуцуляк.