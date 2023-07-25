Тренер Панатінаїкоса: Будь-яка помилка у наступному матчі може нам дорого обійтись

Наставник дав свій коментар.

Дніпро-1 провалив перший матч проти Панатінаїкоса у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментар щодо гри своєї команди дав головний тренер Панатінаїкосу Іван Йовановіч.

"Для нас сьогодні дуже позитивний результат і ми показали хорошу гру. Сьогодні грали дві гарні команди, але зазначу, що ми зараз у хорошій формі, і хлопці дуже добре себе проявили у першому офіційному матчі сезону. Це тільки початок.

Вважаю результат закономірним. Ми приклали багато зусиль для цього результату, щоб сьогодні бути у гарній формі. Але не можна передбачити результат наступного матчу, це не гарна справа. Побачимо, що станеться у другій зустрічі, адже сьогодні грали дві хороші команди. У майбутньому нас чекає цікавий двобій.

Загалом сьогодні багато речей склалося дуже добре для нас. Нам потрібно бути сконцентрованими на другому матчі, бо Дніпро-1 сильна команда і може не пробачити помилок, і будь-яка помилка у наступному матчі може нам коштувати путівки до наступного раунду Ліги Чемпіонів", — наводить слова Йовановіча офіційний сайт Дніпра-1.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Дніпро-1 — Панатінаїкос.