Дніпро-1 використає трьох новачків у своєму першому в історії матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та грецький Панатінаїкос.

Дніпровський Дніпро-1 зіграє в Кошице перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького Панатінаїкоса.

Олександр Кучер використав із перших хвилин Кінарейкіна в рамці воріт, тоді як Мірошниченко та Кравець уперше в офіційній грі зіграють на флангах захисту СК, а Третьяков так само дебютує на лівому фланзі атакувальної групи півзахисту.

Іван Йованович, у свою чергу, залучить знайомого нам Бернарда на лівий фланг атаки, тоді як Беньямін Вербич залишився в запасі.

Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошниченко, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинський, Третьяков — Довбик.

Запасні: Волинець, Макс Валеф, Адамюк, Пуріта, Горін, Гаджиєв, Горбунов, Когут, Каплієнко, Ківінда, Танчик, Є. Пасіч.



Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Схенкенвельд, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна — Паласіос, Шпорар, Бернард.