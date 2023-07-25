Дніпро-1 використає трьох новачків у своєму першому в історії матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Дніпровський Дніпро-1 зіграє в Кошице перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького Панатінаїкоса.
Олександр Кучер використав із перших хвилин Кінарейкіна в рамці воріт, тоді як Мірошниченко та Кравець уперше в офіційній грі зіграють на флангах захисту СК, а Третьяков так само дебютує на лівому фланзі атакувальної групи півзахисту.
Іван Йованович, у свою чергу, залучить знайомого нам Бернарда на лівий фланг атаки, тоді як Беньямін Вербич залишився в запасі.
Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошниченко, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинський, Третьяков — Довбик.
Запасні: Волинець, Макс Валеф, Адамюк, Пуріта, Горін, Гаджиєв, Горбунов, Когут, Каплієнко, Ківінда, Танчик, Є. Пасіч.
Запасні: Лодигін, Ксенопулос, Ваяннідіс, Зека, Яннідіс, Клянгайслер, Манчіні, Чокай, Єдвай, Сідерас, Младенович, Вербич.
Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Схенкенвельд, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна — Паласіос, Шпорар, Бернард.
Гра Дніпро-1 — Панатинаїкос почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.