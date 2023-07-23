Дніпро-1 — Панатінаікос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 25.07.2023

Дізнайся, на що ставити у грі за участю української команди.

У вівторок, 25 липня, Дніпро-1 розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів, де підопічні Олександра Кучера зіграють проти Панатінаікоса у другому раунді кваліфікації.

Дніпро-1 — Панатінаікос: де дивитись матч

Гра відбудеться у словацькому місті Кошице, а українська команда номінальний господар зустрічі.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у цьому матчі у Панатінаікоса: вікторія грецького колективу оцінюється коефіцієнтом 2.34, а українського – 3.50.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.45.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що цей матч не завершиться без забитих голів. З обох сторін. Тому пропонуємо ставку "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.94.

Дніпро-1 — Панатінаікос: онлайн-трансляція матчу

У першому таймі команди придивлятимуться одна до одної, тому не виключаємо, що буде нічия. Коефіцієнт – 2.04.

Вже зараз доступна ставка "Прохід до наступного раунду". Хоч це й ризик, але ми віримо у нашу українську команду та пропонуємо поставити на Дніпро-1. Коефіцієнт – 2.70.

Заявка Дніпра-1 на матч проти Панатінаікоса:

Воротарі: Євгеній Волинець, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.

Захисники: Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Олександр Каплієнко, Василь Кравець, Олександр Сваток, Євгеній Пасіч.

Півзахисники: Еміліано Пуріта, Олег Горін, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Максим Третьяков, Рамік Гаджиєв, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Володимир Танчик.

Форварди: Артем Довбик, Даніель Ківінда.

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 — Панатінаікос відбудеться 25 липня о 21:00 за київським часом.