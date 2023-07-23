Дніпро-1 — Панатінаікос: де дивитись матч кваліфікації другого раунда Ліги чемпіонів 25.07.2023

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку у прямому ефірі.

У вівторок, 25 липня, Дніпро-1 розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів. Колектив Олександра Кучер зіграє проти Панатінаікоса у другому раунді кваліфікації.

Дніпро-1 — Панатінаікос: прогноз букмекерів

Номінально домашня гра для української команди пройде у словацькому місті Кошице проти віцечемпіона Греції.

Де дивитись матч ЛЧ Дніпро-1 – Панатінаікос?

У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Крім того, поєдинок буде доступний на Youtube-каналі FootballHub із включеннями зі студії до матчу та після гри.

Заявка Дніпра-1 на матч проти Панатінаікоса:

Воротарі: Євгеній Волинець, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.

Захисники: Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Олександр Каплієнко, Василь Кравець, Олександр Сваток, Євгеній Пасіч.

Півзахисники: Еміліано Пуріта, Олег Горін, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Максим Третьяков, Рамік Гаджиєв, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Володимир Танчик.

Форварди: Артем Довбик, Даніель Ківінда.

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 — Панатінаікос відбудеться 25 липня о 21:00 за київським часом.