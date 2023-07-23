Дніпро-1 — Панатінаікос: де дивитись матч кваліфікації другого раунда Ліги чемпіонів 25.07.2023

У вівторок, 25 липня, Дніпро-1 розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів. Колектив Олександра Кучер зіграє проти Панатінаікоса у другому раунді кваліфікації.
Дніпро-1 — Панатінаікос: прогноз букмекерів
Номінально домашня гра для української команди пройде у словацькому місті Кошице проти віцечемпіона Греції.
Де дивитись матч ЛЧ Дніпро-1 – Панатінаікос?
У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Крім того, поєдинок буде доступний на Youtube-каналі FootballHub із включеннями зі студії до матчу та після гри.
Заявка Дніпра-1 на матч проти Панатінаікоса:
Воротарі: Євгеній Волинець, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.
Захисники: Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Олександр Каплієнко, Василь Кравець, Олександр Сваток, Євгеній Пасіч.
Півзахисники: Еміліано Пуріта, Олег Горін, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Максим Третьяков, Рамік Гаджиєв, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Володимир Танчик.
Форварди: Артем Довбик, Даніель Ківінда.
Нагадаємо, що матч Дніпро-1 — Панатінаікос відбудеться 25 липня о 21:00 за київським часом.