Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів: переможець пари Жальгіріс — Струга зіграє з Галатасараєм

Сьогодні, 21 червня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування другого відбірного раунду Ліги чемпіонів.
На цій стадії турніру у боротьбу вступає Дніпро-1. Суперником команди Олександра Кучера буде грецький Панатінаїкос. У другій парі між собою зіграють швейцарський Серветт та бельгійський Генк.
Результати жеребкування по Шляху чемпіонів:
Жальгіріс (Литва) /Струга (Північна Македонія) – Галатасарай (Туреччина)
Балкані (Косово) /Лудогорець (Болгарія) — Олімпія (Словенія)/ Вальмієра (Латвія)
Ракув (Польща) / Флора (Естонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) /Карабах (Азербайджан)
КІ Клаксвік (Фарерські острови) /Ференцварош (Угорщина) – Хеккен (Швеція) /ТНС (Уельс)
ГІК Гельсінкі (Фінляндія) /Ларн (Північна Ірландія) – Мольде (Норвегія)
Шемрок Роверс (Ірландія) /переможець попереднього етапу – Копенгаген (Данія)
Фарул (Румунія) /Шериф (Молдова) – Хамрун Спартанс (Мальта) /Маккабі Хайфа (Ізраїль)
Аріс Лімасол (Кіпр) – Партизані (Албанія) /БАТЕ (білорусь)
Урарту (Вірменія) /Зринські (Боснія та Герцеговина) – Слован Братислава (Словаччина) /Свіфт (Люксембург)
Динамо Загреб (Хорватія) – Астана (Казахстан) /Динамо Тбілісі (Грузія)
Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 25/26 липня, а матчі-відповіді — 1/2 серпня.