Стрічка новин

14:21

Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів: переможець пари Жальгіріс — Струга зіграє з Галатасараєм

13:26

Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

18:51

Кочергін та Пластун дізналися суперників у першому відбірному раунді Ліги чемпіонів

13:48

В УЄФА прокоментували скандал із українським прапором на фіналі Ліги чемпіонів

15:26

Мбаппе: Ліга чемпіонів? Ми знали, що ПСЖ має недоліки, за які рано чи пізно доведеться заплатити

18:57

Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів-2023/24

10:57

Барелла: Ми проливали кров, піт і сльози за футболку Інтера у фіналі Ліги чемпіонів

20:59

Кварацхелія — найкращий молодий гравець Ліги чемпіонів-2022/23

20:39

Стала відома символічна збірна Ліги чемпіонів-2022/23

14:43

Голанд: Навіть у своїх найсміливіших мріях не міг уявити, що виграю Лігу чемпіонів у 22 роки