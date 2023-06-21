Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів: переможець пари Жальгіріс — Струга зіграє з Галатасараєм

21 червня 2023

Гравці Галатасараю, Getty Images

До вашої уваги результати жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 21 червня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування другого відбірного раунду Ліги чемпіонів.

На цій стадії турніру у боротьбу вступає Дніпро-1. Суперником команди Олександра Кучера буде грецький Панатінаїкос. У другій парі між собою зіграють швейцарський Серветт та бельгійський Генк.

Результати жеребкування по Шляху чемпіонів:

Жальгіріс (Литва) /Струга (Північна Македонія) – Галатасарай (Туреччина)

Балкані (Косово) /Лудогорець (Болгарія) — Олімпія (Словенія)/ Вальмієра (Латвія)

Ракув (Польща) / Флора (Естонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) /Карабах (Азербайджан)

КІ Клаксвік (Фарерські острови) /Ференцварош (Угорщина) – Хеккен (Швеція) /ТНС (Уельс)

ГІК Гельсінкі (Фінляндія) /Ларн (Північна Ірландія) – Мольде (Норвегія)

Шемрок Роверс (Ірландія) /переможець попереднього етапу – Копенгаген (Данія)

Фарул (Румунія) /Шериф (Молдова) – Хамрун Спартанс (Мальта) /Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Аріс Лімасол (Кіпр) – Партизані (Албанія) /БАТЕ (білорусь)

Урарту (Вірменія) /Зринські (Боснія та Герцеговина) – Слован Братислава (Словаччина) /Свіфт (Люксембург)

Динамо Загреб (Хорватія) – Астана (Казахстан) /Динамо Тбілісі (Грузія)

Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 25/26 липня, а матчі-відповіді — 1/2 серпня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

статті на тему:
Гравці Ракува, ФК Ракув 20 червня 2023 Кочергін та Пластун дізналися суперників у першому відбірному раунді Ліги чемпіонів
   