Кочергін та Пластун дізналися суперників у першому відбірному раунді Ліги чемпіонів

До вашої уваги результати жеребкування першого відбірного раунду Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 20 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів для сезону-2023/24.

Чемпіон Польщі Ракув, у якому виступає українець Владислав Кочергін, зіграє проти естонської Флори.

Болгарський Лудогорець разом із українцем Ігорем Пластуном зустрінеться з косовським Балкані.

Також своїх суперників дізналися українці Максим Коваль (Шериф), Іван Желізко (Вальмієра), а також Дмитро Хлєбас, Євген Цимбалюк, Іван Зотько та Вадим Парамонов (усі – Урарту).

Результати жеребкування:

Хеккен (Швеція) – ТНР (Уельс)

Балкані (Косово) – Лудогорець (Болгарія)

Шемрок Роверс (Ірландія) – переможець попереднього етапу

Жальгіріс (Литва) – Струга (Північна Македонія)

Клаксвік (Фарерські острови) – Ференцварош (Угорщина)

Олімпія (Словенія) – Вальмієра (Латвія)

ХІК (Фінляндія) – Ларн (Північна Ірландія)

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Карабах (Азербайджан)

Ракув (Польща) – Флора (Естонія)

Слован Братислава (Словаччина) – Свіфт (Люксембург)

Фарул (Румунія) – Шериф (Молдова)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Урарту (Вірменія) – Зрінські (Боснія і Герцеговина)

Партизані (Албанія) – БАТЕ (Білорусь)

Астана (Казахстан) – Динамо Тбілісі (Грузія)

Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 11/12 липня, а матчі-відповіді — 18/19 липня.

Переможці пройдуть у другий раунд кваліфікації ЛЧ, а ті команди, що програли, потраплять до третього раунду відбору Ліги конференцій.