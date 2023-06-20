Кочергін та Пластун дізналися суперників у першому відбірному раунді Ліги чемпіонів

20 червня 2023

Гравці Ракува, ФК Ракув

До вашої уваги результати жеребкування першого відбірного раунду Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 20 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів для сезону-2023/24.

Чемпіон Польщі Ракув, у якому виступає українець Владислав Кочергін, зіграє проти естонської Флори.

Болгарський Лудогорець разом із українцем Ігорем Пластуном зустрінеться з косовським Балкані.

Також своїх суперників дізналися українці Максим Коваль (Шериф), Іван Желізко (Вальмієра), а також Дмитро Хлєбас, Євген Цимбалюк, Іван Зотько та Вадим Парамонов (усі – Урарту).

Результати жеребкування:

Хеккен (Швеція) – ТНР (Уельс)
Балкані (Косово) – Лудогорець (Болгарія)
Шемрок Роверс (Ірландія) – переможець попереднього етапу
Жальгіріс (Литва) – Струга (Північна Македонія)
Клаксвік (Фарерські острови) – Ференцварош (Угорщина)
Олімпія (Словенія) – Вальмієра (Латвія)
ХІК (Фінляндія) – Ларн (Північна Ірландія)
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Карабах (Азербайджан)
Ракув (Польща) – Флора (Естонія)
Слован Братислава (Словаччина) – Свіфт (Люксембург)
Фарул (Румунія) – Шериф (Молдова)
Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Хайфа (Ізраїль)
Урарту (Вірменія) – Зрінські (Боснія і Герцеговина)
Партизані (Албанія) – БАТЕ (Білорусь)
Астана (Казахстан) – Динамо Тбілісі (Грузія)

Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 11/12 липня, а матчі-відповіді — 18/19 липня.

Переможці пройдуть у другий раунд кваліфікації ЛЧ, а ті команди, що програли, потраплять до третього раунду відбору Ліги конференцій.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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