В УЄФА прокоментували скандал із українським прапором на фіналі Ліги чемпіонів

Пояснення представника організації.

УЄФА відреагував на інцидент з українським прапором, який стався на фіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Інтер у Стамбулі.

Нагадаємо, українець, який багато років проживає в Ізраїлі, повісив прапор України на трибунах. Служба охорони стадіону досить агресивно зняла його, пояснивши, що на фіналі ЛЧ можуть бути вивішені лише три стяги: англійський, італійський (клуби-учасники фіналу) та турецький (господар фіналу). При цьому безліч відеодоказів свідчить про те, що на трибунах були інші стяги, як то албанський, еквадорський і, що найцинічніше, російський.

Представник УЄФА сказав, що інцидент на Олімпійському стадіоні Ататюрка був "прикрим" і що на грі не було заборони використання національних прапорів. Про це повідомляє theguardian.

"Це була прикра особиста ініціатива одного зі співробітників служби безпеки місцевої турецької поліції. Коли голова турецької поліції на матчі був поінформований, він негайно попросив повернути вболівальникові прапор, що ви можете побачити протягом декількох секунд, якщо у вас є доступ до повного відео.

Зверніть увагу, що УЄФА не забороняє вивішування українських прапорів на стадіонах і справді активно демонстрував заклики до миру у всіх своїх іграх від початку війни", — заявив представник Союзу.

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