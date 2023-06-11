Голанд: Навіть у своїх найсміливіших мріях не міг уявити, що виграю Лігу чемпіонів у 22 роки

Емоції зірки Ман Сіті після перемоги в ЛЧ.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував перемогу над Інтером (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Навіть у своїх найсміливіших мріях я не міг собі уявити, що виграю цей турнір у 22 роки. Це доводить, що все можливо для хлопця з маленького норвезького містечка. Думаю, що через пару днів, коли емоції вляжуться, я знову захочу виграти цей трофей.

Це був дуже відповідальний матч. Тиск був неймовірним. Але працювати з Гвардіолою – це щось. У нас добрі стосунки. Він чудово допомагає мені з найпершого дня у цьому клубі. Я дуже радий, що можу тренуватись під його керівництвом щодня.

Наступного сезону нам доведеться захищати те, чого ми досягли цього. Так це працює. Через один-два місяці все забудеться, і нам доведеться починати все з нуля", — сказав Голанд.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.