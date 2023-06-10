Чалханоглу: Можу стати першим турецьким гравцем, який виграв Лігу чемпіонів

Хакан Чалханоглу висловився щодо фіналу Ліги чемпіонів, відзначивши, що йому місце проведення, Стамбул, додає йому особливої мотивації.
"Намагатимусь зробити все можливе, щоб забити завтра. Хоча забити – не так важливо. Головне – перемогти. Для мене цей фінал особливий, адже гра відбуватиметься у Стамбулі. Хочу насолодитися цим моментом і зіграти якнайкраще.
Ми віддамо всі сили. Знаю, що багато місцевих уболівальників підтримуватимуть мене. Я можу стати першим турецьким гравцем, який виграв Лігу чемпіонів", — наводить слова Чалханоглу офіційний сайт УЄФА.
VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.