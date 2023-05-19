Стрічка новин

20:26

Бернарду Сілва — гравець тижня в Лізі чемпіонів

15:10

Бернарду Сілва — автор найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

19:28

Мхітарян може встигнути відновитись до матчу з Манчестер Сіті

14:04

Бернарду Сілва: Виграти Прем’єр-лігу, два фінали, а потім побачимо, що станеться влітку

13:39

Модрич: Анчелотті заслуговує на те, щоб продовжувати працювати на чолі Реала

12:16

Анчелотті: Наступного сезону я буду в Реалі, щоб знову боротись за перемогу в Лізі чемпіонів

10:50

Карвахаль: Сіті був сильнішим, а нам чогось не вистачило

10:23

Куртуа: Сіті проводить неймовірний сезон

09:59

Гріліш: Не кожна команда зможе обіграти Реал з таким рахунком

09:42

Вокер — про вихід у фінал Ліги чемпіонів: Деколи емоції беруть гору