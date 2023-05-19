Бернарду Сілва — гравець тижня в Лізі чемпіонів

19 травня 2023

Бернарду Сілва, getty images

Португалець отримав почесну нагороду.

В рамках матчів-відповідей півфіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті розгромно обіграв Реал з рахунком 4:0, а Інтер мінімально здолав Мілан.

УЄФА традиційно провів голосування на найкращого гравця тижня. Титул отримав півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, який відзначився двома голами.

Зазначимо, що на нагороду також претендували Родрі (Манчестер Сіті), Лаутаро Мартінес та Хакан Чалханоглу (обидва — Інтер).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бернарду Сілва — автор найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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