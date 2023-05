Півзахисника Манчестера Сіті Бернарду Сілву визнано автором кращого голу ігрового тижня в Лізі чемпіонів. Португалець відзначився у воротах Реала (4:0).

На звання найкращого також претендував другий м'яч Сілви Реалу, який хавбек забив головою, постріл Хуліана Альвареса в тому ж поєдинку та гол форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Álvarez, Bernardo Silva or Lautaro? 🤔



Pick your goal of the week 👇 #UCLGOTW || @Heineken