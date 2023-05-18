Бернарду Сілва: Виграти Прем’єр-лігу, два фінали, а потім побачимо, що станеться влітку

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував чутки щодо свого можливого трансферу.

Англійський Манчестер Сіті напередодні розбив мадридський Реал у матчі-відповіді на стадії півфіналу Лізі чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисника "містян" Бернарду Сілву, який зробив дубль у цій грі, після завершення протистояння запитали не тільки про його враження відносно подій на полі, а й про майбутнє в складі команди з Манчестера.

"Мій план полягає в тому, щоб добре завершити сезон, виграти Прем'єр-лігу, а потім два фінали. А потім побачимо, що станеться влітку.

Це була чудова ніч для нас. Ми знали, що все може закінчитися добре, але перемогти Реал удома з рахунком 4:0 — це неймовірно!

Знову потрапити до фіналу — це унікальне відчуття. Будемо сподіватися, що цього разу ми переможемо.

У мене не було хороших спогадів після першого матчу, тому я повинен був зіграти краще сьогодні ввечері, і я дуже задоволений.

Мій гол головою? Я дуже низького зросту, але маю дуже сильну голову", — заявив португальський виконавець.

У фіналі в Стамбулі 10 червня англійський Манчестер Сіті зіграє проти міланського Інтера.