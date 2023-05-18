Модрич: Анчелотті заслуговує на те, щоб продовжувати працювати на чолі Реала

Півзахисник Реала прокоментував своє бачення майбутнього головного тренера в клубі.

Мадридський Реал напередодні зазнав поразки на полі англійського Манчестер Сіті та був змушений завершити виступи в Лізі чемпіонів УЄФА на стадії півфіналу.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "галактікос" Лука Модрич після завершення гри прокоментував чутки щодо подальшого працевлаштування головного тренера Карло Анчелотті на тлі невдачі команди.

"Анчелотті заслуговує на те, щоб продовжувати працювати на чолі Реала. Я не маю жодних сумнівів стосовно цього.

Відколи він почав свою другу каденцію в клубі, він виграв усі можливі титули. Минулого року в нас був неймовірний сезон. А в поточному, до чемпіонату світу, ми також мали гарні результати Ла Лізі, одночасно борючись за всі можливі трофеї.

А потім прийшли поразки, чого ми, звісно, не хотіли. Такий розвиток подій було складно передбачити. Такий футбол. Але я думаю, що в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів ми показали себе дуже добре.

Через це для мене немає жодних сумнівів щодо подальшої співпраці з Анчелотті. Він заслуговує на цю роботу через усе, що він робить зараз і вже зробив раніше, за те, що він дає команді своїм досвідом. Після цієї поразки не потрібно влаштовувати жодної драми", — заявив хорватський виконавець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Валенсії.