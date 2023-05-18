Бернарду Сілва — найкращий гравець матчу Манчестер Сіті — Реал

Півзахисник дуже допоміг команді результативними діями.

Англійський Манчестер Сіті напередодні розбив мадридський Реал у матчі-відповіді на стадії півфіналу Лізі чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Дві з чотирьох результативних дій господарів поля відбувались за безпосередньої участі португальського півзахисника Бернарду Сілви, який звітного вечора записав на власний рахунок одразу два результативних постріли.

Це дозволило організаторам змагань з упевненістю визнати 28-річного виконавця найкращим гравцем зустрічі, що також знаходить підтвердження й у вигляді оцінок статистичного порталу WhoScored.

Бернарду має оцінку у 9 балів — найліпшу серед інших виконавців на футбольному полі.

Серед корисних дій португальця, окрім результативних пострілів, три удари вбік чужих воріт (3 — у площину), 82 дотиків до м’яча (5,4% ігрового часу), 52 точних передач із 58 (90%), 3 вдалих спроб дриблінгу з 7 та 1 удала спроб відбирання.

Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА поміж англійським Манчестер Сіті та міланським Інтером відбудеться 10 червня, о 22:00.