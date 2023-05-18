Гвардіола: Було відчуття, що сьогодні ми були готові показати дійсно гарний виступ

18 травня 2023

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Керманич Манчестер Сіті прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні англійський Манчестер Сіті розбив мадридський Реал у матчі-відповіді на стадії півфіналу Лізі чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Так, однозначно, це був один із найкращих виступів у історії Манчестер Сіті.

Я багато разів говорив, що нам не потрібно влаштовувати героїчні камбеки з 0:3 чи щось подібне — просто виграйте одну гру та будьте собою. Реал, Боже мій, яка це команда!. Але ми вже перемагали їх раніше, тож сьогоднішній досвід не став винятковим.

У минулому сезоні те, що сталось, те й сталось. Той матч була схожим на сьогоднішній, тому сьогодні в нас було присутнє відчуття, що гравці були психічно спокійні. Вони багато жартували, тому я не відчував напруги чи тривоги у будь-якій фазі гри чи будь-якій їхній реакції.

У мене було відчуття, що сьогодні ми були готові показати дійсно гарний виступ.

Не вийти до фіналу минулого сезону було дуже боляче, бо люди тоді говорили про відсутність характеру у наших гравців. Упродовж цього року ми знову показуємо, наскільки наші гравці є особливими. Я хочу виказати великі вітання всій нашій організації, голові клубу, нашому власнику, тому що вони працюють заради мети й тепер ми знову близько підійшли до її втілення", — заявив іспанський фахівець.

У фіналі в Стамбулі 10 червня англійський Манчестер Сіті зіграє проти міланського Інтера.

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