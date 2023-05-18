Гвардіола: Було відчуття, що сьогодні ми були готові показати дійсно гарний виступ

Керманич Манчестер Сіті прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні англійський Манчестер Сіті розбив мадридський Реал у матчі-відповіді на стадії півфіналу Лізі чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Так, однозначно, це був один із найкращих виступів у історії Манчестер Сіті.

Я багато разів говорив, що нам не потрібно влаштовувати героїчні камбеки з 0:3 чи щось подібне — просто виграйте одну гру та будьте собою. Реал, Боже мій, яка це команда!. Але ми вже перемагали їх раніше, тож сьогоднішній досвід не став винятковим.

У минулому сезоні те, що сталось, те й сталось. Той матч була схожим на сьогоднішній, тому сьогодні в нас було присутнє відчуття, що гравці були психічно спокійні. Вони багато жартували, тому я не відчував напруги чи тривоги у будь-якій фазі гри чи будь-якій їхній реакції.

У мене було відчуття, що сьогодні ми були готові показати дійсно гарний виступ.

Не вийти до фіналу минулого сезону було дуже боляче, бо люди тоді говорили про відсутність характеру у наших гравців. Упродовж цього року ми знову показуємо, наскільки наші гравці є особливими. Я хочу виказати великі вітання всій нашій організації, голові клубу, нашому власнику, тому що вони працюють заради мети й тепер ми знову близько підійшли до її втілення", — заявив іспанський фахівець.

У фіналі в Стамбулі 10 червня англійський Манчестер Сіті зіграє проти міланського Інтера.