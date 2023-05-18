Анчелотті: Це був хороший сезон, сподіваюсь, ми зможемо його добре завершити

Керманич Реала прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Реал зазнав крупної поразки на полі англійського Манчестер Сіті та був змушений завершити виступи в Лізі чемпіонів УЄФА на стадії півфіналу.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ввечері ми грали проти суперника, який заслуговував на перемогу, тому що вони грали більш інтенсивно та якісно.

У першому таймі вони побудували гру таким чином, щоб одразу позначити власні шанси на вихід до фіналу. Вони були просто кращими за нас сьогодні, а ми були кращими минулого року. Таке може статись із вами в півфіналі Ліги чемпіонів. Я не хочу говорити про ставлення моїх гравців до цього матчу. Суперники були очевидно кращими за нас.

Це був хороший сезон, сподіваюсь, ми зможемо його добре завершити.

Потрапити до півфіналу Ліги чемпіонів — це вже великий успіх. Тільки чотирьом командам це вдається робити. Минулого року така ж команда перемогла Сіті у півфіналі, але цього року вони були кращими за нас ", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Валенсії.