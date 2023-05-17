Вокер: Перемога в Лізі чемпіонів стала б вишенькою на торті, ми вписали б свої імена в історію Ман Сіті

Футболісти манчестерської команди мріють підійняти "вухастий" кубок.

Захисник Ман Сіті Кайл Вокер висловився напередодні другого півфіналу ЛЧ проти Реала. Нагадаємо, тиждень тому команди розписали результативну нічию — 1:1.

"Наша команда є достатньо сильною, щоб виграти Лігу чемпіонів. Ми долали непрості ситуації, переживали складні та добрі моменти. Перемога стала б вишенькою на торті, ми вписали б свої імена в історію клубу.

Це великий матч для кожного у нашій команді. Неймовірно важливий тиждень для клубу. Після нічиєї на Бернабеу ми в непоганому становищі. Сподіваюся, ми зможемо досягти потрібного результату", - сказав англієць.

Матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.