Модрич: Звісно, я думаю про шостий Кубок чемпіонів

17 травня 2023

Модрич: Звісно, я думаю про шостий Кубок чемпіонів

Хорватський футболіст мріє перемогти в ЛЧ ще хоча б раз.

Півзахисник Реала Лука Модрич висловився напередодні другого півфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Звісно, я думаю про шостий Кубок чемпіонів. Це додає мені мотивації. Але Реал сам собою хороша мотивація, не важливо, в якому турнірі ти граєш. Ми близькі до історичного досягнення.

Мені дуже спокійно у команді Карло Анчелотті. Я почуваюся впевнено. Сподіваюся, завтра ми зможемо показати гарну гру та пробитися до ще одного фіналу.

Я з нетерпінням чекаю на стартовий свисток. Хочу як слід насолодитися цим моментом. Нам не терпиться швидше вийти на поле", — сказав хорват.

Матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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