Лаутаро Мартінес визнаний найкращим гравцем матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Мілана

Гол аргентинського форварда поставив крапку у двоматчевому принциповому протистоянні на користь Інтера.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА Інтер здобув мінімальну перемогу над Міланом, ставши першим фіналістом поточного розіграшу найпрестижнішого єврокубку за підсумками двох зустрічей (3:0).

Як повідомляє пресслужба УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння став нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес.

25-річний аргентинець став автором єдиного і за сумісництвом переможного для Інтера голу у цьому матчі, відзначившись на 74-й хвилині після передачі від Ромелу Лукаку.

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