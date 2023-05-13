Шевченко: Шанси Мілана у матчі-відповіді з Інтером? Я налаштований позитивно

Легендарний форвард "россонері" вважає, що його колишній команді під силу здійснити камбек у півфіналі Ліги чемпіонів.

У першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Інтер здобув впевнену перемогу над Міланом з рахунком 2:0 завдяки двом голам на початку першого тайму.

Колишній нападник збірної України та "россонері" Андрій Шевченко вважає, що побачене у другій половині зустрічі у виконанні Мілана дає надію на камбек проти "нерадзуррі".

"Я налаштований позитивно. Треба забути перший тайм першого матчу. У другому таймі була правильна реакція, правильний настрій та план на матч.

Другий поєдинок має бути схожим на другий тайм першого матчу. За такої гри шанси будуть", — цитує слова Андрія Шевченка MilanNews.it.

Матч-відповідь Інтера з Міланом відбудеться 18 травня. Дивитися відео голів та огляд першої зустрічі цих команд ви можете на Football.ua.