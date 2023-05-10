Інтер упевнено здолав Мілан у першому Євродербі
10 травня 2023
Колектив Сімоне Індзагі забив два швидких голи в першому таймі, після чого намагався спокійно довести справу до перемоги.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Інтер 0:2
Голи: Джеко, 8, Мхітарян, 11
Мілан: Меньян — Калабрія (Калулу, 82), К’єр (Тіав, 59), Томорі, Ернандес — Крунич, Тоналі, Беннасер (Мессіас, 18) — Салемакерс (Орігі, 60), Жиру, Діас (Побега, 82).
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні, 77), Мхітарян (Брозович, 62), Дімарко (де Врей, 70) — Мартінес (Корреа, 78), Джеко (Лукаку, 70).
Попередження: Крунич, Томорі — Мхітарян