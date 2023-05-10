Інтер упевнено здолав Мілан у першому Євродербі

10 травня 2023

Мілан — Інтер, Getty Images

Колектив Сімоне Індзагі забив два швидких голи в першому таймі, після чого намагався спокійно довести справу до перемоги.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Мілан — Інтер 0:2
Голи: Джеко, 8, Мхітарян, 11

Мілан: Меньян — Калабрія (Калулу, 82), К’єр (Тіав, 59), Томорі, Ернандес — Крунич, Тоналі, Беннасер (Мессіас, 18) — Салемакерс (Орігі, 60), Жиру, Діас (Побега, 82).

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні, 77), Мхітарян (Брозович, 62), Дімарко (де Врей, 70) — Мартінес (Корреа, 78), Джеко (Лукаку, 70).

Попередження: Крунич, Томорі — Мхітарян
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