Беннасер ризикує пропустити матч-відповідь проти Інтера

Півзахисник у першій грі не провів на полі й 20 хвилин.

Напередодні Мілан поступився міланському Інтеру в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Окрім двох пропущених м’ячів уже до завершення 11 хвилини гри, команда Стефано Піолі на початку звітного протистояння була вимушена боротись із непередбачуваними кадровими втратами.

Ідеться про пошкодження в півзахисника "россонері" Ісмаеля Беннасера, який у одному з ігрових епізодів схопився за коліно, а потім на 18 хвилині його зняли з гри для запобігання більш серйозним ушкодження.

Як зазначає місцева преса, після завершення гри алжирський виконавець залишав межі стадіону на милицях.

Наразі Мілан очікує на результати медичного обстеження свого футболіста, проте лікарі клубу дають невтішні прогнози щодо строків його повернення — Ісмаель може пропустити не тільки гру в чемпіонаті Італії цими вихідними, а й матч-відповідь проти Інтера на наступному тижні.

Зокрема, про стан його здоров’я висловився Стефано Піолі під час прес-конференції.

"Я не знаю, що саме трапилось із Беннасером, але він відчував досить сильний біль у коліні. Він не пам'ятає, коли він міг отримати травму, але говорить, що відчуття були нестерпно болючими", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.