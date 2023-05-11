Інтер уперше в історії переміг Мілан у Євродербі

Великий успіх "нерадзуррі" в Лізі чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер переграв Мілан у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Два величний клуби з Мілана зустрічались поміж собою 254 раз за всю історію стосунків і при цьому "нерадзуррі" вдалось збільшити перевагу над принциповими опонентами за кількістю перемог.

95 успіхів наразі на рахунку "змій", тоді як Мілан перемагав 85 разів, а ще 74 матчі команди завершували нічиєю. Різниця м’ячів — 322:340 на користь Інтера.

Однак зустрічі на міжнародній команді поміж цими двома колективами є справою геть не буденною — це був лише п’ятий приклад подібного з’ясування стосунків.

Що цікаво, до гри напередодні Інтеру ніколи не вдавалось святкувати успіх саме в рамках єврокубкових змагань — дві з інших чотирьох зустрічей виграв Мілан та ще двічі команди грали внічию. Різниця голів — 6:3 на користь Мілана.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.