Філіппо Індзагі: Сімоне — один із найкращих тренерів Європи

Брат керманича Інтера підтримав родича напередодні міланського дербі.

Уперше з 2003 року в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться міланське дербі поміж Міланом та Інтером.

Мілан — Інтер. Напередодні

Напередодні принципового протистояння відомий екс-футболіст "россонері" Філіппо Індзагі вирішив підтримати свого брата, Сімоне, який очолює "нерадзуррі".

"Я бажаю йому удачі. Особисто для мене він уже довів, що є одним із найкращих тренерів у Європі, і я також зичу йому насолодитися цим чарівним моментом, тому що він заслужив це своєю важкою працею", — заявив головний тренер Реджини.

Матч Мілан — Інтер відбудеться 10 травня, о 22:00.