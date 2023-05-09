Реал та Манчестер Сіті обмінялись голами в першому півфіналі Ліги чемпіонів
09 травня 2023
Колективи Карло Анчелотті та Хосепа Гвардіоли зіграли в "футбольні шахи" на Сантьяго Бернабеу, проте залишили питання щодо визначення фіналіста відкритим.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Вінісіус, 36 — де Брюйне, 67
Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Начо, 87) — Родріго (Асенсіо, 81), Бензема, Вінісіус.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Попередження: Кроос, Камавінга — Гюндоган, Б. Сілва.