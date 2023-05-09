Стрічка новин

23:56

Реал та Манчестер Сіті обмінялись голами в першому півфіналі Ліги чемпіонів

21:54

Реал — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 09.05.2023

21:20

Рюдігер та Модрич зіграють із перших хвилин проти Манчестер Сіті

19:58

Жиру: Мені 37, але мотивація у мене як у хлопчика

19:27

Дімарко: Дуже радий зіграти у півфіналі та хочу насолодитися цим моментом

18:59

Піолі: Перш за все треба як слід підготуватися, а вже потім радіти та отримувати задоволення

18:26

Індзагі: У нашому дусі я не сумніваюся, але ми повинні також використовувати голову

15:57

Аке не зіграє проти Реалу

15:35

Модрич не відновився від травми на 100%, але вийде в основі проти Сіті

12:38

Кроос відповів Руні, який спрогнозував перемогу Манчестер Сіті