Родрі: Заздалегідь було зрозуміло, що долю цієї дуелі вирішать дрібниці

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Реала.

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию з мадридським Реалом на полі суперників.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "містян" Родрі після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Це була дуже затята боротьба між двома командами надзвичайно високого рівня майстерності, у якій кожний застосовував власну зброю.

Ми почали дуже добре, і команда дійсно виглядала фантастично. Можливо, нам потрібно було трохи змінити ритм, коли ми знайшли простір перед чужими воротами, але суперники тоді вчасно для них забили. Тиск підвищився, але, на щастя, пізніше ми повернулись до гри.

Заздалегідь було зрозуміло, що долю цієї дуелі вирішать дрібниці. Тому що нікому з нас не потрібно мати великий контроль над м’ячем, щоб завдати шкоди захисту суперників. Сьогодні в нас був певний простір попереду, між лінією півзахисників і захистом Реала.

Для мене подібні ігри відзначаються потребою в пошуку мінімального вільного простору. Суперники накопичували багато гравців позаду й вимушено віддавали м’яч.

Хто фаворит? Ми маємо використати фактор власного поля в матчі-відповіді, але ми усвідомлюємо, що нам доведеться докласти таких же зусиль, а може й більших, якщо хочемо перемогти Реал", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.