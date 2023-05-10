Бензема — другий гравець в історії Реала за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Наздогнав легендарного Рауля.

Мадридський Реал напередодні на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

У звітній зустрічі бомбардир "галактікос" Карім Бензема не зміг відзначитись результативною дією, однак при цьому сама його поява на полі в цій грі все одно залишить слід у його спортивній кар’єрі.

Річ у тім, що зустріч проти чинних чемпіонів Англії стала для 35-річного нападника 132 в рамках Ліги чемпіонів у складі "бланкос".

Це дозволило Каріму наздогнати за цим показником іншу легендарну постать в історії Реала — нападника Рауля.

Першість за кількістю матчів тим часом утримує не менш культова футбольна особистість — воротар Ікер Касільяс.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.