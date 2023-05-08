Реал — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 09.05.2023

Онлайн-трансляція першого матчу 1/2 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 9 травня, Реал на своєму полі прийме Манчестер Сіті у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

Напередодні єврокубкового матчу мадридська команда обіграла Осасуну в фіналі Кубка Іспанії (2:1), а підопічні Гвардіоли здолали Лідс з аналогічним рахунком.

Перша гра пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді, а стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

У цій новині буде доступна наша текстова онлайн-трансляція.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Реал — Манчестер Сіті:

Більше того, в Україні матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті покаже платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 9 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.