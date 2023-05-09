Родрі — про поразку Реалу в минулій Лізі чемпіонів: Висновки зробили

Іспанський півзахисник — про надважливу гру.

Реал на Сантьяго Бернабеу у Мадриді прийме Манчестер Сіті у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

Півзахисник "містян" Родрі вважає, що його команда дуже добре грає та багато змінила в порівнянні з тогорічним півфіналом.

"Ми весь рік добре грали. Результати не завжди були хорошими, але зараз ми знаємо, що треба робити. На цьому відрізку сезону великі команди подібні нашій знають, коли треба натиснути.

Торішній півфінал Футбол буває таким. Ми блискуче грали всі 180 хвилин, але часом цього мало. Ми не найкраще провели останні хвилини матчу-відповіді. Висновки зробили, але я не люблю говорити про минуле. Ми багато змінили", — наводить слова Родрі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 9 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.