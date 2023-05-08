Анчелотті: Манчестер Сіті може здатися нестримним, але у нас точно будуть шанси

Італійський тренер — про майбутній матч.

Реал на Сантьяго Бернабеу у Мадриді прийме Манчестер Сіті у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті дав коментар напередодні гри.

"Манчестер Сіті може здатися нестримним, але у нас точно будуть шанси. Ми можемо дати їм бій. Ми не думаємо про те, як зупинити того чи іншого гравця – у них сильна вся команда.

Ми хочемо досягти позитивного результату завтра. Ми не хочемо терпіти, ми хочемо грати добре. Наша мета – уникати проблем. Це буде найскладніший матч", — наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 9 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.